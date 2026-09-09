У Brave1 розповіли, як тестують донаведення дронів на рухомі наземні цілі

Оборонний кластер Brave1 спільно з Головним управлінням оборонних інновацій Міністерства оборони України провів масштабні випробування модулів автоматичного донаведення дронів на рухомі наземні цілі. Про це повідомив Brave1 спільно з Міноборони.

За даними Brave1, це було перше настільки масштабне тестування технології за єдиним сценарієм. Під час випробувань використовували мультироторні дрони розміром понад 10 дюймів із корисним навантаженням щонайменше 2 кг. Безпілотник мав пролетіти 2 км, самостійно захопити рухому ціль на відстані понад 500 метрів і уразити її без участі оператора — пілот у цей момент прибирав руки з пульта керування.

Кожна команда мала до трьох спроб. Для успішного проходження випробування потрібно було уразити ціль щонайменше двічі з трьох спроб. Випробування успішно пройшли шість із семи компаній. Вони отримали рекомендації для закупівлі.

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У Brave1 зазначили, що стратегічна мета полягає в максимальному поширенні технологій автоматичного донаведення на основі штучного інтелекту та машинного зору у війську.

«При цьому Міноборони і Brave1 дотримуються етичних принципів використання ШІ в обороні. Штучний інтелект допомагає підвищити ефективність ударів по ворогу, але рішення про застосування ухвалює людина», — зазначили в Міністерстві оборони.

Нагадаємо, у Силах оборони використовують понад 70 зразків систем на базі технологій штучного інтелекту та машинного зору для ураження цілей противника.

«Нині в Україні більш ніж 200 компаній займаються виробництвом AI-дронів. А на державному маркетплейсі оборонних технологій Brave1 Market захисникам доступні 46 розробок у галузі ШІ, зокрема, модулів розпізнавання цілей, оптичної стабілізації та автоматичного донаведення», — повідомили в Міноборони.