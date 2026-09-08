У ГУР тестують ШІ-систему для координації морських дронів, наземних роботів і спецпризначенців

У спецпідрозділі ГУР FERRATA випробовують систему для управління складними бойовими операціями із залученням штучного інтелекту, наземних роботизованих комплексів і морських безпілотників.

Про розробку розповів командир морського відділення «Чорноморський легіон» підрозділу активних дій ГУР МО FERRATA з позивним «Дев’ятий» у подкасті Ukrainian Jenny meets.

За його словами, у підрозділі створюють єдиний контур управління, який дозволить із командного пункту координувати різні типи безпілотних систем та синхронізувати їхні дії з військовими на землі. Йдеться не просто про використання окремих дронів, а про виконання ними різних етапів однієї бойової операції. «Дев’ятий» наголошує, що підрозділ намагається відійти від концепції, за якою безпілотник використовується передусім як одноразовий ударний засіб.

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Окремий напрямок — морські операції. За задумом FERRATA, група безпілотних апаратів у перспективі може змусити судно зупинитися, взяти його під контроль та супроводити до українського порту. Один апарат при цьому може вести спостереження за палубою, інший — контролювати повітряний простір, а інші системи виконуватимуть допоміжні завдання.

Точні характеристики нової системи, її назву та технічні параметри в FERRATA не розкривають. Відомо, що окремі модулі вже проходять випробування, зокрема в умовах реальних бойових завдань.

Нагадаємо, українські компанії MAC HUB та Sky Defenders планують інтегрувати безпілотники в сімейство морських дронів Katran.

«У нас уже є чіткі цілі, тепер ми будемо діставати ворога на відстані двох тисяч кілометрів. У планах – удари по прибережній охороні, знищення російських систем РЛС, їхніх систем ППО, командного складу та критичної інфраструктури», — зазначив «Дев’ятий», командир підрозділу «Легіон Чорного моря» Головного управління розвідки МО України.