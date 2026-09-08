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У Краматорську Донецької області поблизу житлової дев’ятиповерхівки після російського авіаудару виявили нерозірвану авіабомбу. Боєприпас застряг у землі.

Про це повідомила Краматорська міська рада.

Сапери ДСНС вилучили вибухонебезпечний предмет і транспортували його на підривний майданчик. Там авіабомбу знищили з дотриманням усіх необхідних заходів безпеки.

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Рятувальники нагадали, що в разі виявлення вибухонебезпечного предмета не можна наближатися до нього чи намагатися самостійно переміщувати.

Фото: ДСНС Донеччини

Фото: ДСНС Донеччини

Фото: ДСНС Донеччини