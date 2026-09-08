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У Краматорську біля дев’ятиповерхівки виявили нерозірвану авіабомбу РФ

Боєприпас застряг у землі.

У Краматорську біля дев’ятиповерхівки виявили нерозірвану авіабомбу РФ
Бомба застрягла біля будинку
Фото: ДСНС Донеччини

У Краматорську Донецької області поблизу житлової дев’ятиповерхівки після російського авіаудару виявили нерозірвану авіабомбу. Боєприпас застряг у землі.

Про це повідомила Краматорська міська рада.

Сапери ДСНС вилучили вибухонебезпечний предмет і транспортували його на підривний майданчик. Там авіабомбу знищили з дотриманням усіх необхідних заходів безпеки.

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Рятувальники нагадали, що в разі виявлення вибухонебезпечного предмета не можна наближатися до нього чи намагатися самостійно переміщувати. 

Фото: ДСНС Донеччини

Фото: ДСНС Донеччини

Фото: ДСНС Донеччини

  • За минулу добу, 7 вересня, окупанти вбили дві людини у Краматорську. Ще 10 людей дістали поранення: шестеро у Краматорську, троє у Слов’янську та одна у Райгородку. За 7 вересня поліція зафіксувала 960 російських атак по лінії фронту та житловому сектору області.
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