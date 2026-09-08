На Львівщині 17-річний хлопець загинув у меблевому цеху

У Золочівському районі Львівської області під час роботи у меблевому цеху загинув 17-річний хлопець. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом можливого порушення вимог законодавства про охорону праці.
Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.
За попередніми даними, трагедія сталася напередодні в одному із сіл. 17-річний юнак працював на меблевому виробництві. Неповнолітнього затягнуло всередину пресувального верстата. Від отриманих травм хлопець загинув на місці.
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події та з'ясовують, хто відповідав за дотримання вимог охорони праці.
- На Дніпропетровщині 64-річному чоловіку повідомили про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні неповнолітнього. За даними слідства, він вистрілив із пневматичної рушниці по мопеду, яким керував 13-річний хлопець, бо його дратував гучний звук. У дитини – поранення грудної клітини.