На Львівщині 17-річний хлопець загинув у меблевому цеху

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У Золочівському районі Львівської області під час роботи у меблевому цеху загинув 17-річний хлопець. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом можливого порушення вимог законодавства про охорону праці.

Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.

За попередніми даними, трагедія сталася напередодні в одному із сіл. 17-річний юнак працював на меблевому виробництві. Неповнолітнього затягнуло всередину пресувального верстата. Від отриманих травм хлопець загинув на місці.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події та з'ясовують, хто відповідав за дотримання вимог охорони праці.