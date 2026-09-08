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​На Черкащині студент отримав вирок за держзраду - передавав дані росіянам про аеродроми українських військ

Він шукав легкі заробітки через соцмережі.

​На Черкащині студент отримав вирок за держзраду - передавав дані росіянам про аеродроми українських військ
засуджений зрадник
Фото: прокуратура України

Суд призначив 10 років ув’язнення з конфіскацією майна російському агенту, якого контррозвідники Служби безпеки викрили у січні цього року в Черкаській області. 

Як повідомила СБУ, зрадник збирав дані про Сили оборони та оперативні аеродроми українських військ у центральному регіоні країни.

Зловмисником виявився студент місцевого університету, якого ФСБ завербувала через пропозиції легкого заробітку в телеграм-каналах. На виконання завдань кураторів він об’їжджав територію довкола військових об’єктів і фотографував інфраструктуру аеродромів, намагаючись зафіксувати наявність бойових літаків і гелікоптерів ЗСУ.

Після збору розвідданих зрадник виїхав до Києва, аби уникнути покарання. Під час обшуків правоохоронці вилучили в нього смартфон із доказами координації дій із російськими спецслужбами. 

Суд визнав агента винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, і призначив йому термін з урахуванням співпраці зі слідством.

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