Уражено військово-морську базу "Новороссийск", Су-33 та Мі-8 знищені в Анапі (оновлено)

Також у районі Геленджика знищено два російські радіолокаційні комплекси.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

У ніч проти 9 вересня Сили оборони України завдали комплексного удару по військово-морській базі Новоросійськ у Краснодарському краї Росії. Унаслідок атаки російська сторона втратила низку військових плавзасобів, зокрема ракетоносії.

Про це повідомив в Telegram командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

До удару по Новоросійську були залучені Сили безпілотних систем. Окрім цього, в Анапі українські дрони знищили палубний винищувач Су-33 та гелікоптер Мі-8.

Реклама

Також у районі Геленджика, за даними Бровді, були знищені два російські радіолокаційні комплекси – "Каста 2Е2" та 92Н6 зі складу зенітно-ракетних комплексів С-300/400.

Командувач СБС також повідомив про результати роботи українських безпілотників на лінії зіткнення. За його даними, у вересні середньодобова кількість знищеного особового складу противника зросла до 411 осіб проти 355 у серпні.

За 1-8 вересня СБС результативно уразили 16 720 ворожих цілей, а втрати особового складу противника становили 3395 осіб.

Окремо командувач розповів про результати операції "МоЛоЧКа" проти плавзасобів тіньового флоту. У Чорному морі зафіксували ураження ще 13 одиниць, а загалом від початку операції 6 липня – 282.

"Ми встоїмо. Москва ляже", – традиційно завершив "Мадяр".

Уражено також нафтовий термінал та військові кораблі

Успіхи Сил оборони підтвердив і президент Володимир Зеленський.

"Відповідаємо Росії на її щоденні терористичні удари – ефективно і фактично по всій географії", – зазначив глава держави.

Під час атаки уразили термінал, залучений до відвантаження нафти, об’єкти військової гавані та російські військові кораблі – носії "Калібрів".

Зеленський подякував військовослужбовцям СБУ, Сил безпілотних систем, Військово-морських сил ЗСУ, ГУР та Держприкордонслужби за проведену операцію.

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ та пресслужба СБУ, на території військової бази, а також мазутного терміналу морського порту зафіксували пожежі. Також підтверджено вибухи в районах базування російських кораблів. Наразі ступінь пошкоджень уточнюється.