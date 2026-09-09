Головком ЗСУ скасував понад 30 застарілих наказів Генштабу

Вони вимагали від військовослужбовців формальних звітів і забирали багато часу.

Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий зупинив дію понад трьох десятків застарілих наказів Генерального штабу.

Про це повідомив речник командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев на своїй фейсбук-сторінці.

За словами Саранцева, зміни позбавили українське військо інструкцій, які існували лише на папері й вимагали від військовослужбовців формальних звітів і табличок.

Зокрема, скасували застарілі програми підготовки, курси стрільб і концепції фізпідготовки десятирічної давнини, а також десятки проміжних документів про внесення змін. Це дозволило усунути юридичні колізії між реальними стандартами навчання, які сформувалися під час повномасштабної війни, та вимогами часів АТО/ООС 2016–2020 років.

Саранцев додав, що тепер командири на місцях не витрачатимуть час на звітність за стандартами й настановами, які втратили практичний сенс у сучасних бойових умовах. Звільнений від паперової роботи час вони зможуть спрямувати на реальну підготовку і виконання завдань.