Двох екссуддів із Донеччини заочно засудили до 12 років тюрми за незаконні вироки для цивільних

Людей катували, вони давали проти себе неправдиві свідчення, а судді на основі цього виносили «вироки».

Двох колишніх українських суддів, які після окупації Донеччини перейшли до так званого «верховного суду ДНР», заочно засудили до 12 років позбавлення волі.

Про це повідомив Офіс Генпрокурора.

Одним із потерпілих став колишній підприємець із Кальміуського. Бойовики затримали його у власному будинку і безпідставно звинуватили у «шпигунстві». Чоловіка утримували в підвалі «Ізоляції» в Донецьку, де катували струмом, били і погрожували затримати дружину, через що він змушений був дати неправдиві свідчення проти себе.

У 2018 році колишні українські судді, які раніше працювали в Апеляційному суді Донецької області й Калінінському райсуді Горлівки, призначили чоловікові 10 років в'язниці. Потерпілого позбавили права на захист і можливості викликати свідків, легалізувавши його ув'язнення псевдовироком.

Суд визнав експосадовців винними у порушенні законів і звичаїв війни. Термін відбування покарання обчислюватимуть з моменту їхнього фактичного затримання.