​Після російської атаки відновив роботу пункт пропуску на кордоні з Молдовою

Запрацював пункт пропуску «Старокозаче» на кордоні з Молдовою, який уночі обстріляли росіяни.
Про це повідомила Державна прикордонна служба.
«Пропускні операції в пункті пропуску «Старокозаче» після ворожої атаки поновлено», - ідеться в дописі пресслужби ДПСУ.
РФ атакувала пункт пропуску вночі ударними дронами. Серед цивільних, котрі на той момент перебували на ПП, були загиблі й поранені.
- «Старокозаче» – міжнародний пункт пропуску в Білгород-Дністровському районі Одеської області. Розташований за 600 метрів від кордону.
- Раніше, у серпні, РФ атакувала ПП «Табаки».