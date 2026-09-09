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​Після російської атаки відновив роботу пункт пропуску на кордоні з Молдовою

«Старокозаче» пошкодили ворожі ударні дрони.

​Після російської атаки відновив роботу пункт пропуску на кордоні з Молдовою
Пункт Старокозаче зазнав удару росіян
Фото: ДПСУ

Запрацював пункт пропуску «Старокозаче» на кордоні з Молдовою, який уночі обстріляли росіяни.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

«Пропускні операції в пункті пропуску «Старокозаче» після ворожої атаки поновлено», - ідеться в дописі пресслужби ДПСУ.

РФ атакувала пункт пропуску вночі ударними дронами. Серед цивільних, котрі на той момент перебували на ПП, були загиблі й поранені.

  • «Старокозаче» – міжнародний пункт пропуску в Білгород-Дністровському районі Одеської області. Розташований за 600 метрів від кордону. 
  • Раніше, у серпні, РФ атакувала ПП «Табаки».
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