​Після російської атаки відновив роботу пункт пропуску на кордоні з Молдовою

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Запрацював пункт пропуску «Старокозаче» на кордоні з Молдовою, який уночі обстріляли росіяни.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

«Пропускні операції в пункті пропуску «Старокозаче» після ворожої атаки поновлено», - ідеться в дописі пресслужби ДПСУ.

РФ атакувала пункт пропуску вночі ударними дронами. Серед цивільних, котрі на той момент перебували на ПП, були загиблі й поранені.