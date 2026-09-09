Окупанти вбили сьогодні у Херсоні дві людини

Російська армія вбила сьогодні у Херсоні дві людини.
Про це повідомив очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.
У Корабельному районі близько 08:25 російські окупанти вбили чоловіка. Він дістав травми, несумісні з життям, внаслідок атаки ворожого безпілотника.
Наразі особу загиблого встановлюють відповідні служби.
Унаслідок атаки ворожого безпілотника близько 09:40 у Корабельному районі міста загинула жінка.
55-річна містянка в момент удару перебувала на вулиці і дістала смертельні травми.
- На Херсонщині за минулу добу через російські атаки загинуло дві людини, ще 15 поранено. Росіяни, зокрема, пошкодили три багатоповерхівки та шість приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлю, магазин та приватні автомобілі.