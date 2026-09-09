Окупанти вбили сьогодні у Херсоні дві людини

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Російська армія вбила сьогодні у Херсоні дві людини.

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

У Корабельному районі близько 08:25 російські окупанти вбили чоловіка. Він дістав травми, несумісні з життям, внаслідок атаки ворожого безпілотника.

Наразі особу загиблого встановлюють відповідні служби.

Унаслідок атаки ворожого безпілотника близько 09:40 у Корабельному районі міста загинула жінка.

55-річна містянка в момент удару перебувала на вулиці і дістала смертельні травми.