Задекларовані готівкові заощадження ексначальника та його дружини суттєво перевищували суми, які вони могли накопичити з підтверджених джерел доходів.

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У Львівській області 45-річному колишньому начальнику одного з районних ТЦК та СП повідомили підозру в умисному декларуванні недостовірної інформації (ч. 1 ст. 366-2 КК України).

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Встановлено, що у декларації за 2024 рік він не зазначив майнові права дружини на об’єкт незавершеного будівництва – квартиру площею 40,8 кв. м у Львові вартістю майже 2 мільйона гривень.

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Крім того, задекларовані готівкові заощадження подружжя суттєво перевищували суми, які вони могли накопичити з підтверджених джерел доходів.

Експосадовець вказав понад 2,5 мільйона гривень власної готівки. Водночас відповідно до підтверджених джерел доходів, міг накопичити не більше 684 тисяч гривень. Різниця становила понад 1,8 мільйона гривень.

Ще 40 тисяч доларів США та 376 тисяч гривень були зазначені як готівкові кошти дружини. За наявними даними, її доходи дозволяли накопичити не більше 1,2 млн грн, тоді як розбіжність становила 840,6 тисяч гривень.

За інформацією слідства, загальна сума недостовірних відомостей у декларації перевищила 4,5 мільйони гривень.

Ця сума перевищує 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що є кваліфікуючою ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України.

Клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу перебуває на розгляді суду.