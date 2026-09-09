Росіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 30 постраждалих (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 30 постраждалих (оновлено)
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
«150 заявок на програму з Fire Point і ніхто не пройшов». Президентка КАІ про вступну кампанію, співпрацю з бізнесом та вплив ШІ
«150 заявок на програму з Fire Point і ніхто не пройшов». Президентка КАІ про вступну кампанію, співпрацю з бізнесом та вплив ШІ
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Понад 550 тисяч українців пройшли «Скринінг 40+», понад чверть із них почали лікування, — Ляшко
ЕксклюзивПонад 550 тисяч українців пройшли «Скринінг 40+», понад чверть із них почали лікування, — Ляшко
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
Смертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
ФотоСмертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
Близько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
ЕксклюзивБлизько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
ГоловнаСуспільствоЖиття

Екскерівника районного ТЦК підозрюють у недостовірних дані в декларації на 4,5 млн грн

Задекларовані готівкові заощадження ексначальника та його дружини суттєво перевищували суми, які вони могли накопичити з підтверджених джерел доходів. 

Екскерівника районного ТЦК підозрюють у недостовірних дані в декларації на 4,5 млн грн

У Львівській області 45-річному колишньому начальнику одного з районних ТЦК та СП повідомили підозру в умисному декларуванні недостовірної інформації (ч. 1 ст. 366-2 КК України). 

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Встановлено, що у декларації за 2024 рік він не зазначив майнові права дружини на об’єкт незавершеного будівництва – квартиру площею 40,8 кв. м у Львові вартістю майже 2 мільйона гривень. 

Реклама

Крім того, задекларовані готівкові заощадження подружжя суттєво перевищували суми, які вони могли накопичити з підтверджених джерел доходів. 

Експосадовець вказав понад 2,5 мільйона гривень власної готівки. Водночас відповідно до підтверджених джерел доходів, міг накопичити не більше 684 тисяч гривень. Різниця становила понад 1,8 мільйона гривень.

Ще 40 тисяч доларів США та 376 тисяч гривень були зазначені як готівкові кошти дружини. За наявними даними, її доходи дозволяли накопичити не більше 1,2 млн грн, тоді як розбіжність становила 840,6 тисяч гривень.

За інформацією слідства, загальна сума недостовірних відомостей у декларації перевищила 4,5 мільйони гривень

Ця сума перевищує 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що є кваліфікуючою ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України.

Клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу перебуває на розгляді суду.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies