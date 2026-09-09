Головне за ніч та ранок середи, 9 вересня: удар по пункту пропуску «Старокозаче», понад 260 боєзіткнень, дроновий терор Києва

Нічні повітряні атаки , 263 бойових зіткнення, бої на Костянтинівському та Покровському напрямках, ворожі обстріли, влучання в потяг на Харківщині.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Росія вночі 8 вересня вдарила ударними дронами по міжнародному пункту пропуску «Старокозаче» на кордоні України і Молдови. Пункт тимчасово призупинив роботу.

За інформацією ДСНС, внаслідок удару загинули двоє людей, ще троє поранені.

«Пошкоджені споруди, знищені автобуси, вантажні та легкові автомобілі. Спалахнула масштабна пожежа», – йдеться у повідомлені.

Реклама

Рятувальники евакуювали з місця ворожого удару 16 людей. Їх автобусом доправили до безпечного місця для тимчасового розміщення.

«Старокозаче» – міжнародний пункт пропуску в Білгород-Дністровському районі Одеської області. Розташований за 600 метрів від кордону.

Вранці 9 вересня російський дрон влучив у 24-поверховий житловий будинок у Дарницькому районі Києва. Влучання відбулося на рівні 11-12 поверхів.

На 12 поверсі загоряння та руйнування стін, повідомив мер Віталій Кличко.

За оновленою інформацією від Київської міської військової адміністрації станом на 9:50, поранені шестеро людей. За інформацією поліції, серед потерпілих – вагітна.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 263 боєзіткнення.

49 атак ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 17 атак.

Реклама

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1480 російських окупантів. Росія вже втратила в Україні близько 1 500 870 військових.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Уночі і вранці 9 вересня армія ворога атакувала декілька районів Київської області: Білоцерківський, Броварський, Бориспільський, Фастівський, Обухівський і Бучанський. У Білій Церкві під ударом перебувало підприємство харчової промисловості, повідомили в ДСНС.

Рятувальники ліквідовували наслідки всю ніч. Пожежу локалізували.

«Робота надзвичайників ускладнювалася частими повітряними тривогами та загрозою повторних російських ударів», – йдеться у повідомленні.

Російські військові вранці 9 вересня атакували безпілотником типу "Шахед" залізничну станцію поблизу села Іскра на Харківщині. Дрон влучив у задню частину потяга сполученням "Харків – Ізюм".

За інформацією голови Укрзалізниці Олександра Перцовського, серед потерпілих є як пасажири, так і працівники залізниці. Поранення – уламкові і загрози для життя не становлять.

"Поїзд зупинився на евакуацію, вдалося врятувати персонал та пасажирів від найгіршого", – пояснив Перцовський.

Реклама

Подробиці – в новині.

Загалом Росія атакувала Україну ракетами та 196 безпілотниками. ППО збила 165 дронів.

Зафіксовано влучання ракет та ударних безпілотника противника на 23 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях.

Докладніше – в новині.

Україна повинна ухвалити законопроєкти для посилення боротьби з корупцією. Це прямо впливає на ефективність Національного антикорбюро, САП і ВАКС.

Зокрема закони про створення незалежної експертної установи для НАБУ і посилення процесуальної спроможності питань САП. Ці документи прописані в десятипунктному плані пріоритетних реформ і Ukraine Facility, повідомив директор НАБУ Семен Кривонос на організованій LB і EFI Group дискусії.

Семен Кривонос наголосив, що кожна вкрадена гривня – це зниження обороноздатності країни.

Докладніше – в новині.

Держсекретар США Марко Рубіо під час пресконференції з журналістами в Колумбії заявив, що найближчими тижнями може з’явитися можливість розробити план дій для відновлення переговорів між Україною та Росією. Водночас він наголосив, що суттєві перешкоди для цього залишаються.

За словами держсекретаря, переговори за участю американських посланців у Києві та Москві, що відбулися цими вихідними, були змістовними. Сторони запропонували нові ідеї, а також продемонстрували певну відкритість до пропозицій.

"Я не хочу бути надмірно оптимістичним, але я також і не песимістичний щодо того, що є можливість у наступні кілька тижнів розробити план дій для відновлення переговорів і досягти рішення, прийнятного для обох сторін", – сказав Рубіо.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося!