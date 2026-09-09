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Унаслідок атак на Миколаїв померла 70-річна жінка, росіяни поцілили у торговельний центр та поштовий термінал

Також є чотири постраждалих.

Унаслідок атак на Миколаїв померла 70-річна жінка, росіяни поцілили у торговельний центр та поштовий термінал
Наслідки обстріли росіянами Миколаївської області

Унаслідок атак на Миколаїв померла 70-річна жінка, повідомив виконувач обовʼязків начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

Ворог здійснив масований комбінований удар по області із застосуванням ударних БпЛА типу “Shahed-238”, балістичних ракет “Іскандер-М”, ракет "Бандероль" та КАБ.

В обласному центрі унаслідок нічних атак постраждали 74-річний та 66-річний чоловіки, 44-річна жінка та 15-річна дитина

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66-річного чоловіка було госпіталізовано, його стан середньої тяжкості. Іншим постраждалим надали необхідну медичну допомогу, надалі вони лікуватимуться амбулаторно.

Пошкоджено об’єкти транспортної, портової та цивільної інфраструктури, торговельний центр, поштовий термінал, кафе, два приватні будинки та чотири вантажні автомобілі. Один вантажний автомобіль знищено.

Ворог двічі атакував FPV-дронами Куцурубську та Очаківську громади. У с. Дніпровське пошкоджено приватний будинок. 

Також вночі ворог атакував КАБ  Галицинівську громаду, пошкоджено об’єкти промислової інфраструктури. У Березанській громаді внаслідок атаки БпЛА типу “Shahed” пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури.

  • У Миколаєві вчора стався блекаут, у місті було повністю відсутнє електропостачання, не курсували трамваї. В "Укренерго" зазначили, що під час повітряної тривоги було атаковано енергетичну інфраструктуру, що призвело до знеструмлень.
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