Унаслідок атак на Миколаїв померла 70-річна жінка, росіяни поцілили у торговельний центр та поштовий термінал

Також є чотири постраждалих.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Унаслідок атак на Миколаїв померла 70-річна жінка, повідомив виконувач обовʼязків начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

Ворог здійснив масований комбінований удар по області із застосуванням ударних БпЛА типу “Shahed-238”, балістичних ракет “Іскандер-М”, ракет "Бандероль" та КАБ.

В обласному центрі унаслідок нічних атак постраждали 74-річний та 66-річний чоловіки, 44-річна жінка та 15-річна дитина.

Реклама

66-річного чоловіка було госпіталізовано, його стан середньої тяжкості. Іншим постраждалим надали необхідну медичну допомогу, надалі вони лікуватимуться амбулаторно.

Пошкоджено об’єкти транспортної, портової та цивільної інфраструктури, торговельний центр, поштовий термінал, кафе, два приватні будинки та чотири вантажні автомобілі. Один вантажний автомобіль знищено.

Ворог двічі атакував FPV-дронами Куцурубську та Очаківську громади. У с. Дніпровське пошкоджено приватний будинок.

Також вночі ворог атакував КАБ Галицинівську громаду, пошкоджено об’єкти промислової інфраструктури. У Березанській громаді внаслідок атаки БпЛА типу “Shahed” пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури.