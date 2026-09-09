Підкидання наркотиків Ширшину: викрили трьох підозрюваних

ОГП стверджує, що це колишні правоохоронці, які нині служать в одній з бригад.

Офіс генпрокурора заявив про викриття трьох осіб, підозрюваних у підкиданні наркотиків колишньому командиру батальйону Олександру Ширшину. За даними слідства, троє колишніх правоохоронців, які зараз є військовими однієї з бригад, у змові з невстановленими особами організували стеження за Ширшиним.

У ніч з 27 на 28 серпня вони зламали його машину в Харкові і підкинули близько 30 пакетів з канабісом і PVP. 28 серпня вони передали патрульним орієнтування про перевезення військовим наркотиків.

Патрульні зупинили автомобіль і виявили підкинуті речовини.

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Фото: Офіс генпрокурора Telegram

«Ексвійськовослужбовець одразу заявив про фальсифікацію та повідомив про тривале стеження. Слідство встановило весь ланцюг подій – від незаконного збору конфіденційної інформації до підкидання наркотиків», – заявили в Офісі генпрокурора.

Трьом людям повідомили про підозру за ч. 1 ст. 162 (Порушення недоторканності житла), ч. 1 ст. 182 (Порушення недоторканності приватного життя), ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), ч. 2 ст. 15 (співучасть), ч. 2 ст. 372 КК (Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності).

Контекст

28 серпня вдень у Харкові автомобіль військового, офіцера управління 16 армійського корпусу Олександра Ширшина зупинила поліція. За словами військовослужбовця, правоохоронці заявили, що мають інформацію про те, що він «під чимось». Ширшин запропонував пройти перевірку, йому сказали, що робити це потрібно в медзакладі, і попросили оглянути його авто.

У багажнику забороненого не знайшли, після чого правоохоронці попросили оглянути салон і багато разів запитали, чи має він щось заборонене. Після огляду салону і особистих речей вони попросили оглянути підлокітник.

«Я тим підлокітником не користуюся, бо це заднє сидіння, відкриваю підлокітник – там якийсь пакет. Я його дістаю, він каже: “Що це?” Я кажу: “Я не знаю”. Я його розгортаю, а там – трава з вагами. І купа пакетиків», – сказав він.

Слідчі дії тривали декілька годин, Ширшин залучив адвокатів. Після першого обшуку машини поліцейські знайшли пакети не лише з «травою», а й з іншими речовинами.

Військовий заявив, що наркотики підкинули сплановано.

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У коментарі УП в поліції Харківської області сказали, що Ширшин не затриманий – його викликали до райвідділу як свідка за фактом «вилучення речовин, які можливо є наркотичними засобами».

У 16 армійському корпусі закликали утриматися від передчасних висновків та обвинувачень. Корпус проводить службове розслідування обставин затримання військового.

«Знаємо Олександра як військовослужбовця, відданого справі захисту України, та як принципову людину, що прагне якісних змін у Збройних Силах і вже доводила свою правоту в судах», – йдеться у повідомленні.

Згодом Ширшин повідомив, що він помічав ознаки стеження і вдирання в квартиру до підкидання наркотиків. Він звертався до поліції, але результату не було.

Олександр Ширшин є одним з військовослужбовців, який публічно заявляв про втрату бійців і насильницькі методи в окремих штурмових підрозділах Сил оборони.

Раніше він публічно критикував військове командування за деякі операції на території Росії, що призвели до значних втрат українських військових. Після цього Ширшина визнали «недисциплінованим». Він скасував цей статус через суд.