ЦПД: Росія запустила в TikTok новий ШІ-фейк про нібито бійців 46-ї бригади ЗСУ

У TikTok поширюють чергову російську інформаційну фальсифікацію, цього разу із нібито військовослужбовцями 46-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

На відео показують трьох "військовослужбовців", а голос за кадром стверджує, що це начебто "все, що залишилося від підрозділу" після його перекидання на нову ділянку фронту. За сюжетом фейку, "вцілілі" нібито вирішили піти в СЗЧ.

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Насправді відео згенероване за допомогою штучного інтелекту. Це підтвердили спеціалізовані сервіси перевірки контенту.

Як зазначають у Центрі протидії дезінформації, ролик поширили через акаунт, який входить до координованої мережі та систематично розповсюджує подібні російські вкиди.

Метою таких фальшивок є дискредитація українського військового командування та створення ілюзії хаосу в українській армії. Російська пропаганда також намагається впливати на емоції цивільних і родин українських захисників, щоб послабити моральний дух суспільства.

У ЦПД наголошують, що 46-та окрема аеромобільна бригада вже не вперше стає об'єктом російських інформаційних атак. Раніше Центр фіксував схожий ШІ-фейк із нібито військовослужбовцем цього підрозділу, який скаржився на "катастрофічне становище" на Слов'янському напрямку.