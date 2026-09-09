Унаслідок російських обстрілів Херсонщини двоє людей загинули, ще 11 поранені

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Фото: ГУ ДСНС у Херсонській області в Telegram

У Херсонській області внаслідок російських атак 9 вересня загинули двоє людей, ще 11 отримали поранення. Російські військові атакували населені пункти області артилерією та дронами різних типів.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів за ч. 1, 2 ст. 438 КК України.

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Станом на 17:30 відомо про двох загиблих та 11 постраждалих унаслідок російської агресії.

Зокрема, близько 08:25 та 09:40 російські військові атакували Херсон за допомогою безпілотників. Внаслідок ударів загинули 73-річний чоловік та 55-річна жінка.

Ще 11 людей дістали травм через атаки російських дронів: одна людина постраждала у Приозерному, двоє у Комишанах, ще восьмеро у Херсоні.

Також унаслідок обстрілів пошкоджено приватні житлові будинки, приміщення бібліотеки, навчальний заклад, магазин, вантажний та легковий автомобілі.

Прокурори спільно з іншими правоохоронцями документують наслідки російських атак та збирають докази воєнних злочинів.