Справу посадовця Укрзалізниці», який вимагав $100 тис. хабаря, передали до суду

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САП і НАБУ направили до суду обвинувальний акт щодо заступника директора департаменту з питань екологічної безпеки Укрзалізниці.

Як повідомила пресслужба Антикорупційної прокуратури, чиновника звинувачують у вимаганні та отриманні $100 тис. неправомірної вигоди.

За даними слідства, наприкінці минулого року посадовець вимагав гроші від представника гранітного кар'єру. За цю суму він обіцяв сприяти в демонтажі або перенесенні залізничної колії, яка заважала діяльності підприємства.

Правоохоронці затримали фігуранта у квітні після одержання всієї суми. Спершу розслідуванням займалося ДБР, однак у червні матеріали передали до НАБУ за підслідністю.