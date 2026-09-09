Мінагрополітики: Через війну Україна може недоекспортувати продукцію на $10 млрд

Триває робота з партнерами в ЄС над безперешкодним транзитом агропродукції до третіх країн.

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Через війну і проблеми з логістикою Україна може не експортувати агропродукції майже на $10 млрд.

Про це повідомило Міністерство аграрної політики і продовольства за підсумками зустрічі глави відомства Тараса Висоцького із представниками Європейської бізнес асоціації.

Наразі Україна працює з партнерами в ЄС над безперешкодним транзитом агропродукції до третіх країн і доступом до вільних логістичних потужностей.

Також міністр обговорив із представниками асоціації страхування воєнних ризиків. Мінагрополітики повідомило, що збитки цивільного бізнесу можуть сягати щонайменше $2 млрд на рік, і класичний страховий ринок самостійно не здатен покрити такий масштаб втрат. Тому відомство продовжує шукати разом із міжнародними партнерами дієві механізми підтримки бізнесу.

Крім того, триває підготовка аграрного сектору до інтеграції в ЄС і адаптація законодавства до європейських норм.