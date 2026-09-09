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На Харківщині за майже 400 млн грн відновлять 11 пошкоджених війною будинків, – Корецький

Фінансування спрямовують у межах наявних коштів Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

На Харківщині за майже 400 млн грн відновлять 11 пошкоджених війною будинків, – Корецький
Сергій Корецький
Фото: Сергій Корецький/Телеграм

Уряд спрямував майже 400 млн грн із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії на відновлення 11 житлових будинків на Харківщині.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

Йдеться про будинки у Харкові, Дергачах, Ізюмі, Балаклії та Чугуєві. Основний етап відновлювальних робіт запланований на 2026–2027 роки.

За словами глави уряду, фінансування спрямовують у межах наявних коштів Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

"Російські атаки тривають, тому маємо оперативно реагувати на нові руйнування та завершувати вже розпочаті роботи. Особливо це важливо для прифронтових громад, щоб люди могли повертатися до своїх домівок і залишатися жити у своїх громадах", – зазначив Сергій Корецький.

Уряд продовжує відновлювати постраждалі регіони та забезпечувати необхідне фінансування для реалізації готових і вже розпочатих проєктів.

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