АМКУ оштрафував постачальників електроенергії на 133 млн грн за змову під час торгів

Загалом шість компаній порушили конкурентне законодавство та скоординовано брали участь в торгах.

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АМКУ оштрафував компанії постачальників електроенергії на понад 133 млн грн за змови під час торгів.

Про це повідомили на сайті Антимонопольного комітету України.

Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України прийняла 6 рішень щодо порушення конкурентного законодавства у діях суб’єктів господарювання.

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Під час розслідування встановили скоординовану поведінку товариств і, як результат, усунення конкуренції між ними під час участі у низці торгів та аукціонів.

Зокрема, ТОВ «РОМАНТС ЛОГІСТИК» та ТОВ «АЛБАТ» вчинили антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю лічильників, проведених «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» у 2022 році з очікуваною вартістю 28 650 432,00 грн.

ТОВ «МЕГАНОМ УКРАЇНА» та ТОВ «КАБЕЛЬСВІТЛОТЕХ» усунули конкуренцію під час участі в 11 торгах, проведених протягом 2021–2024 років на закупівлю кабельної продукції, очікуваною вартістю понад 40,5 млн грн.

Ще кілька рішень стосуються продажу об’єктів малої приватизації.

Зокрема, ТОВ «Бучацький мальтозний завод» та ТОВ «АроБізнесВіп» вчинили антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів аукціону з продажу цілісного майнового комплексу державного підприємства «Бучацький мальтозний завод», проведеного у 2021 році, укладено договір на загальну суму 42 478 132,80 грн з ПДВ.

За вчинення антиконкурентних узгоджених дій на компанії накладено штрафи у загальному розмірі 110 000 000 грн.