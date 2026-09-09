DoD Solution та естонська Defsecintel Solutions домовилися розробляти ШІ-системи для протидії дронам

У розробці поєднають систему виявлення EIRSHIELD від Defsecintel із платформою автономності AURA AI від DoD Solution для навігації та донаведення

Естонсько-українська оборонно-технологічна компанія DoD Solution та естонська оборонно-технологічна компанія Defsecintel розширюють співпрацю у сфері технологій виявлення та протидії дроновим загрозам. Про це повідомили пресслужби компаній.

Меморандум про взаєморозуміння компанії підписали під час міжнародної оборонної виставки MSPO 2026 у Польщі. Співпраця об’єднає взаємодоповнювальні технології двох компаній. Система EIRSHIELD від Defsecintel забезпечує багаторівневе виявлення, командування та управління на основі ШІ, а також інтеграцію компонентів системи. DoD Solution надасть бортовий комп’ютер AURA SBC та платформу автономності AURA AI для безпілотних систем, що забезпечують візуальну навігацію, донаведення на кінцевій ділянці та автономне виконання місій.

Компанії також планують розвивати застосування цих технологій поза традиційними військовими сценаріями — для захисту критичної інфраструктури, громадської безпеки, захисту кордонів та реагування на надзвичайні ситуації, де особливо важливими є контрольоване перехоплення та мінімізація супутніх ризиків.

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Організації планують проводити спільні випробування та демонстрації в Естонії, Україні та інших країнах Європи, а також розглядатимуть можливості практичного впровадження рішень і спільної участі у відповідних тендерах та програмах.

DoD Solution — естонсько-українська оборонно-технологічна компанія, що розробляє бортові комп’ютери та системи автономності для безпілотних платформ. Компанія співпрацює з виробниками безпілотних платформ, інтегруючи автономність на основі ШІ в широкий спектр оборонних застосувань. Її флагманський продукт, платформа AURA AI, поєднує власне програмне забезпечення з бортовим комп’ютером AURA SBC для забезпечення автономної навігації, сприйняття, розпізнавання й супроводу цілей і термінального наведення в умовах відсутності GPS, протидії та обмеженого зв’язку.

Defsecintel — естонська оборонно-технологічна компанія, що створює інтегровані рішення для протидії дронам, автоматизованого спостереження та безпілотних систем для потреб оборони, захисту кордонів і критичної інфраструктури. Рішення Defsecintel розроблені для реальних операційних умов і поєднують сенсори, сертифіковану НАТО систему командування та управління (C2) з підтримкою ШІ, а також різні засоби протидії у відкритій архітектурі.

Нагадаємо, понад 100 українських компаній отримали доступ до Brave1 Dataroom і вже використовують платформу для навчання моделей штучного інтелекту у військовій сфері. Brave1 Dataroom — це захищене середовище зі структурованими наборами реальних даних для валідації, тренування та донавчання AI-рішень. Зокрема, йдеться про візуальні та теплові датасети повітряних цілей, зібрані в реальних умовах.