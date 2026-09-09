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Через атаки РФ на Донеччині одна людина загинула та дев’ятеро поранені

У Біленькому внаслідок удару поранено вісьмох людей.

Через атаки РФ на Донеччині одна людина загинула та дев’ятеро поранені
Фото: Донецька ОВА

У Донецькій області внаслідок сьогоднішніх ворожих авіаударів загинула одна цивільна людина, ще дев’ять людей отримали поранення.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Щонайменше 1 людина загинула і 9 поранені внаслідок сьогоднішніх ударів по Донеччині. На місцях ударів працюють всі відповідальні служби, постраждалі отримують необхідну медичну допомогу", – зазначив Філашкін.

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За його словами, російські війська скинули п’ять авіабомб на Краматорську громаду. У Біленькому внаслідок удару поранено вісьмох людей. Також пошкоджено 27 приватних будинків, адміністративну будівлю та автомобіль.

У Краматорську під ворожий обстріл потрапила промислова зона.

Ще одну авіабомбу російські війська скинули на Слов’янськ. Там загинула одна людина, ще одна отримала поранення. Внаслідок атаки зруйновано один приватний будинок, ще три – пошкоджено.

"Кожен день на Донеччині – це смертельна небезпека. Закликаю всіх евакуюватися до більш безпечних регіонів України!", – наголосив начальник Донецької ОВА.

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