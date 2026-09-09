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Рекордне ураження: ССО дістали два газоконденсатні заводи РФ за понад 3000 км від держкордону України

До цього Ямало-Ненецький автономний округ вважався одним із найбільш захищених тилових районів Росії.

Рекордне ураження: ССО дістали два газоконденсатні заводи РФ за понад 3000 км від держкордону України
Фото: Сили спецоперацій

Сили спеціальних операцій ЗСУ здійснили найглибше ураження на території РФ за весь час повномашстабної війни. Українські підрозділи Deep Strike 9 вересня уразили два великих підприємства газоконденсатної промисловості Росії – Новоуренгойський та Пуровський заводи.

Про це повідомили Сили спеціальних операцій ЗСУ.

"Уперше! Рекордне ураження за весь час війни: ССО дістали критичні заводи рф за 3000 км. Сили спеціальних операцій здійснили найглибше ураження росії за весь час війни! 9 вересня підрозділи Deep Strike ССО успішно уразили два гіганти газоконденсатної промисловості рф – Новоуренгойський та Пуровський заводи", – ідеться у повідомленні.

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Обидва підприємства розташовані в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії – одному з ключових нафтогазовидобувних регіонів країни за понад 3000 кілометрів.

Читайте такожВ Росії уражено газоконденсатний завод у Новому Уренгої за понад 3,3 тисячі км від кордону України

У Силах спецоперацій зазначають, що до цього часу цей регіон вважався одним із найбільш захищених тилових районів Росії.

Новоуренгойський та Пуровський заводи мають важливе значення для газоконденсатної промисловості РФ. Вони забезпечують підготовку та переробку значних обсягів газового конденсату, який видобувають на родовищах Ямалу.

Проєктна потужність Новоуренгойського заводу з підготовки конденсату до транспортування становить 19,5 млн тонн сировини на рік.

Пуровський завод у 2025 році переробив 13,4 млн тонн газового конденсату.

Газоконденсатна промисловість є важливою складовою російської економіки та одним із джерел наповнення бюджету РФ.

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