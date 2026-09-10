Президент Київської школи економіки Тимофій Милованов повідомив про плани розвивати з експрем’єркою бізнес-школу світового рівня.

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Колишня глава уряду України Юлія Свириденко стала президенткою KSE Business School. Про це повідомив у Facebook президент Київської школи економіки Тимофій Милованов.

Він заявив, що радий призначенню Свириденко та наголосив на планах разом розвивати бізнес-школу світового рівня.

"Ми разом з Юлією Свириденко зробимо прекрасні неймовірні речі. Сьогодні KSE номер один по конкурсному балу вступників, кожен третій вступник має 200 балів з НМТ, а кожен одинадцятий олімпіадник (загальна кількість учасників та призерів олімпіад також найбільша в KSE попри нашу маленьку кількість студентів)", – написав Милованов.

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Попри все, президент KSE очікує зауважень через призначення Свириденко. Критика може звучати через відсутність у ексглави уряду академічного досвіду.

Юлія Свириденко

Народилася 25 грудня 1985 року, м.Чернігів.

З відзнакою закінчила Київський національний торговельно-економічний університет та здобула ступінь магістра за спеціальністю "Менеджмент антимонопольної діяльності".

У 2009 році пройшла повний курс бухгалтерського обліку у Київській школі ринкової економіки. Закінчила курси при Фонді державного майна України та є сертифікованим спеціалістом з оцінки нерухомості та обладнання та з оцінки бізнесу, цінних паперів, нематеріальних активів та інтелектуальної власності (2009, 2011). Пройшла серію тренінгів з оцінки землі у Київському міжнародному інституті бізнесу.

Трудову діяльність розпочала у 2008 році на посаді економіста з фінансової роботи Українсько-андоррського спільного підприємства АТ "АМП" (Київ).

Згодом працювала оцінювачем Чернігівського міжміського бюро технічної інвентаризації, заступником директора ТОВ "Еко-Втор" (Київ).

2011 року призначена головою Постійного представництва Чернігова у м. Усі (КНР), єдиного представництва українського міста в КНР (на громадських засадах).

З 2015 року працювала на керівних посадах у Чернігівській обласній державній адміністрації: очолювала Департамент економічного розвитку, обіймала посаду першого заступника голови Чернігівської обласної державної адміністрації, з липня по грудень 2018 року виконувала обов’язки голови обласної державної адміністрації.

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З березня по вересень 2019 року – директор ТОВ "Сідко Україна", що спеціалізується на виробництві кормів для диких птахів і займається переробкою органічної продукції.

З 29 вересня 2019 року – заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

24 грудня 2019 року обрана Головою правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Член делегації для участі у Тристоронній контактній групі, представник в робочій підгрупі з соціально-економічних питань.

З 22 липня 2020 – перший заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України.

4 листопада 2021 року Верховна Рада призначила Юлію Свириденко першим віцепремʼєр-міністром – міністром економіки.

17 липня 2025 року Верховна Рада затвердила Юлію Свириденко на посаді прем’єр-міністерки України – за поданням Володимира Зеленського.

14 липня 2026 року Верховна Рада проголосувала за відставку прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, що передбачає звільнення всього уряду.

10 вересня 2026 року очолила KSE Business School.