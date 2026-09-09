Падіння фактично вдвічі: скільки в Україні студентів-медиків і де вони вчаться

За чотири роки повномасштабної війни кількість третьокурсників у медвишах МОЗ на спеціальності «медицина» впала майже вдвічі.

Це один з показників, за яким можна поміряти динаміку студентів-медиків у навчальних закладах. Тобто хто "дожив" до третього курсу, коли треба складати перший кваліфікаційний іспит.

Такими є дані Єдиного державного кваліфікаційного іспиту, надані LB.ua керівницею Центру якості освіти МОЗу Оленою Никончук.

«Стабільними залишалися фармація і стоматологія, але ця цифра коливалася у вишах, не підпорядкованих МОЗ, від 150 до 200 осіб за кожною зі спеціальностей всі п’ять років. 200 осіб з 37 факультетів. Це в середньому по 20 студентів, — каже Олена Никончук. — Якщо копнемо глибше в приватні заклади — така ж тенденція. Якщо 2000 третьокурсників по фармації розпорошені на 20 закладів в той час, коли в МОЗ є окремий фармацевтичний університет, чи є сенс в такій підготовці? І яка та підготовка в тих закладах?».

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Зараз вступників-медиків не меншає, є вже відносне плато – близько 7-8 тисяч на рік.

За даними Єдиної державної бази освіти (ЄДЕБО), станом на 1 січня 2026 року у закладах, де є медспеціальності, навчається близько 70 000 студентів.

Десь 60% із них — в університетах МОЗу, розповідає заступниця директора Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Олена Єременко.

Дані ЄДКІ показують, скільки студентів-медиків «дожили» до третього курсу, щоб складати іспит «Крок 1». За ними, в Україні готують медиків 82 виші:

• 15 медвишів у підпорядкуванні МОЗу;

• 37 медфакультетів чи інститутів у складі класичних або політехнічних вишів — керує МОН;

• близько 25 приватних — як суто медичних, так і класичних із медфакультетами;

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• кілька комунальних.

Найбільш розпорошені сьогодні три спеціальності — терапія та реабілітація, фармація, і медицина, каже Олена Никончук.

Реабілітологів готують сім закладів МОЗ, 19 — МОН і ще 11 приватних. Схожа ситуація з фармацією: фармацевтів навчають навіть в університеті технологій та дизайну і в політехніках.

Паралельно є ще 117 закладів фахової передвищої освіти. Класично вони готували медичних сестер і братів. Але, пояснює Никончук, частина з них стає академіями й отримує ліцензію на навчання за лікарськими спеціальностями — як-от Черкаська та Рівненська медичні академії.

Є й ті, що ліцензію щойно отримали й лише відкриватимуть набори, і ті, що ліцензію мають, але не набирають. Тому показник динамічний.