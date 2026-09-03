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Матвій Бідний: Лише 15% українців регулярно займаються фізичною активністю

Лише близько 15% українців регулярно займаються фізичною активністю. Для порівняння, середній показник у Європі становить 38%, а в окремих країнах Північної Європи — 60–70%.

Про це заявив міністр молоді та спорту України Матвій Бідний під час дискусії «LB Talks. Дарниця. Сильні серця», організованої LB.ua спільно з фармацевтичною компанією «Дарниця».

Матвій Бідний: Лише 15% українців регулярно займаються фізичною активністю
Матвій Бідний, т.в.о. Міністра молоді та спорту України
Фото: Олександр Ратушняк

За словами Бідного, низький рівень рухової активності пов’язаний, зокрема, з недостатнім розвитком масового спорту для дорослих. «У нас рівень регулярної рухової активності населення становить близько 15%. Середній показник у Європі — 38%. У країнах із високим рівнем добробуту, наприклад у Нордиках, цей показник становить 60–70%, у Фінляндії близько 80%», — сказав він.

Водночас, за його словами, в Україні фактично немає інституційної форми, яка б системно залучала дорослих до масового спорту.

«Якщо я не ходжу до приватного фітнес-клубу, куди мені сьогодні піти, щоб займатися спортом? Такого місця фактично не існує», — Бідний.

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Він говорить, що держава переважно сприймає масовий спорт як дитячий, а спортивні школи часто орієнтовані на досягнення результату та медалей.

«У гонитві за результатом дітей часто настільки виснажують, що вони назавжди йдуть зі спорту й більше не хочуть до нього повертатися. Там головна ціль — медаль», — сказав Бідний.

За словами міністра, змінити ситуацію має допомогти впровадження європейської клубної моделі спорту. Відповідний законопроєкт, за його словами, вже зареєстрований у парламенті, а його обговорення триває в профільному комітеті.

Водночас, держава вже розширює програми масового спорту. Нині ними щороку охоплюють понад 2,5 млн українців. Окремо працює програма «Шкільні ліги», учасниками якої є понад 1 млн дітей.

Окремий напрямок — залучення ветеранів до спорту. Під час дискусії Бідний наголосив, що фізична активність може бути одним із інструментів їхньої ресоціалізації та реабілітації. «Спорт для наших ветеранів є одним із найкращих інструментів ресоціалізації, реабілітації, підтримки здорового способу життя та психологічної підтримки».

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