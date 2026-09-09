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У Львові відкрили Центр болю для дітей: він допомагатиме пацієнтам із тяжкими травмами

У Дитячій лікарні Святого Миколая у Львові відкрили Центр болю — перший в Україні спеціалізований центр контролю болю, що працює на базі дитячої лікарні. 

Тут допомагатимуть дітям із гострим післяопераційним і хронічним болем після важких травм, політравм та поранень.

Про це повідомили у Першому медоб’єднанні Львова.

У Львові відкрили Центр болю для дітей: він допомагатиме пацієнтам із тяжкими травмами
У Львові відкрили Центр болю для дітей
Фото: Перше медоб’єднання Львова

Створити окремий напрям медиків, зокрема, спонукала історія 11-річної Софії з Тернопільщини. 10 грудня 2025 року дівчинку на пішохідному переході збила вантажівка. Вона отримала важкі травми — були розтрощені кістки таза, стегна та гомілки. Через загрозу ампутації правої ноги лікарі встановили їй три апарати Ілізарова.

16 грудня Софію перевезли до Львова, у Дитячу лікарню Святого Миколая. Наступні чотири місяці вона провела у відділенні інтенсивної терапії, а після цього ще кілька тижнів — у хірургії.

Через значні дефекти м’яких тканин дитині провели кілька операцій із пересадки власної шкіри. Водночас сильний біль ускладнював лікування та реабілітацію. Навіть перев’язки для дівчинки ставали настільки болючими, що потребували знечулення.

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«Щоб доньку переодягнути, треба було кликати анестезіолога, аби дав наркоз. Якщо не помиляюся, Софійка перенесла майже 60 знечулень. Навіть коли вже в хірургії пропонували спробувати без знеболення, вона благала: "Ні, дайте наркоз"», — розповіла мама дівчинки.

Завідувачка опікового відділення Галина Саян зазначила, що сильний біль може безпосередньо впливати на відновлення дитини.

«Рана завжди асоціюється з болем. На прикладі Софійки ми бачили, що дитина з важким дефектом тканин відчуває гострі страждання, які блокують увесь процес одужання», — сказала вона.

Контролювати біль Софії допоміг анестезіолог Андреас Вятровський, який очолив новостворений Центр болю. Медики застосували регіонарні блокади. Після того, як вдалося забезпечити контроль болю, стан дитини почав покращуватися: вона змогла рухатися, а процес загоєння пришвидшився.

«Софійка поступила до нас із розтрощеними кістками й масивними ушкодженнями тканин. Її мучив гострий біль, який не дозволяв навіть повернутися в ліжку, не кажучи про реабілітацію. Коли ми провели регіонарні блокади й досягли адекватного контролю болю, дитина одразу пішла на покращення: загоєння пришвидшилося, вона змогла рухатися. Саме такі випадки спонукали нас відкрити Центр болю», — розповів Вятровський.

У Центрі працюватиме мультидисциплінарна команда анестезіологів, хірургів, травматологів, фізичних терапевтів і психологів.

Для контролю болю медики використовуватимуть регіонарні блокади, сучасні методи седації, а також кріо-, лазерну та пресотерапію.

«Ми об’єднали мультидисциплінарну команду, щоб допомагати дітям як із гострим післяопераційним, так і з хронічним болем після важких політравм і поранень. Використовуючи сучасні методи знеболення, можемо комплексно допомогти кожній дитині швидше повернутися до нормального життя», — зазначив керівник Центру.

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Медики наголошують, що потреба в спеціалізованій допомозі з контролю болю зросла під час повномасштабної війни. Діти внаслідок російських обстрілів отримують складні мінно-вибухові травми, а тривалий біль може ускладнювати їхнє подальше лікування та реабілітацію.

Софія вже повернулася додому. Її рани загоїлися, залишивши рубці.

Відкриття Центру болю у Дитячій лікарні Святого Миколая стало можливим за підтримки партнерів. Уряд Фландрії профінансував закупівлю обладнання для знеболення дітей, а фонд CodeLions for Ukraine забезпечив Центр комп’ютерною технікою.

За підтримки благодійної платформи dobro.ua та завдяки пожертвам також вдалося відкрити Центр лікування болю у Лікарні Святого Луки.

Перший такий центр у Першому медоб’єднанні Львова запрацював на базі Лікарні Святого Пантелеймона. Його розвиток, зокрема, був пов’язаний із потребою допомагати важкопораненим військовослужбовцям, для яких біль може ставати перешкодою до відновлення.

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