У Львові відкрили Центр болю для дітей: він допомагатиме пацієнтам із тяжкими травмами

Про це повідомили у Першому медоб’єднанні Львова.

Тут допомагатимуть дітям із гострим післяопераційним і хронічним болем після важких травм, політравм та поранень.

У Дитячій лікарні Святого Миколая у Львові відкрили Центр болю — перший в Україні спеціалізований центр контролю болю, що працює на базі дитячої лікарні.

Створити окремий напрям медиків, зокрема, спонукала історія 11-річної Софії з Тернопільщини. 10 грудня 2025 року дівчинку на пішохідному переході збила вантажівка. Вона отримала важкі травми — були розтрощені кістки таза, стегна та гомілки. Через загрозу ампутації правої ноги лікарі встановили їй три апарати Ілізарова.

16 грудня Софію перевезли до Львова, у Дитячу лікарню Святого Миколая. Наступні чотири місяці вона провела у відділенні інтенсивної терапії, а після цього ще кілька тижнів — у хірургії.

Через значні дефекти м’яких тканин дитині провели кілька операцій із пересадки власної шкіри. Водночас сильний біль ускладнював лікування та реабілітацію. Навіть перев’язки для дівчинки ставали настільки болючими, що потребували знечулення.

Реклама

«Щоб доньку переодягнути, треба було кликати анестезіолога, аби дав наркоз. Якщо не помиляюся, Софійка перенесла майже 60 знечулень. Навіть коли вже в хірургії пропонували спробувати без знеболення, вона благала: "Ні, дайте наркоз"», — розповіла мама дівчинки.

Завідувачка опікового відділення Галина Саян зазначила, що сильний біль може безпосередньо впливати на відновлення дитини.

«Рана завжди асоціюється з болем. На прикладі Софійки ми бачили, що дитина з важким дефектом тканин відчуває гострі страждання, які блокують увесь процес одужання», — сказала вона.

Контролювати біль Софії допоміг анестезіолог Андреас Вятровський, який очолив новостворений Центр болю. Медики застосували регіонарні блокади. Після того, як вдалося забезпечити контроль болю, стан дитини почав покращуватися: вона змогла рухатися, а процес загоєння пришвидшився.

«Софійка поступила до нас із розтрощеними кістками й масивними ушкодженнями тканин. Її мучив гострий біль, який не дозволяв навіть повернутися в ліжку, не кажучи про реабілітацію. Коли ми провели регіонарні блокади й досягли адекватного контролю болю, дитина одразу пішла на покращення: загоєння пришвидшилося, вона змогла рухатися. Саме такі випадки спонукали нас відкрити Центр болю», — розповів Вятровський.

У Центрі працюватиме мультидисциплінарна команда анестезіологів, хірургів, травматологів, фізичних терапевтів і психологів.

Для контролю болю медики використовуватимуть регіонарні блокади, сучасні методи седації, а також кріо-, лазерну та пресотерапію.

«Ми об’єднали мультидисциплінарну команду, щоб допомагати дітям як із гострим післяопераційним, так і з хронічним болем після важких політравм і поранень. Використовуючи сучасні методи знеболення, можемо комплексно допомогти кожній дитині швидше повернутися до нормального життя», — зазначив керівник Центру.

Реклама

Медики наголошують, що потреба в спеціалізованій допомозі з контролю болю зросла під час повномасштабної війни. Діти внаслідок російських обстрілів отримують складні мінно-вибухові травми, а тривалий біль може ускладнювати їхнє подальше лікування та реабілітацію.

Софія вже повернулася додому. Її рани загоїлися, залишивши рубці.

Відкриття Центру болю у Дитячій лікарні Святого Миколая стало можливим за підтримки партнерів. Уряд Фландрії профінансував закупівлю обладнання для знеболення дітей, а фонд CodeLions for Ukraine забезпечив Центр комп’ютерною технікою.

За підтримки благодійної платформи dobro.ua та завдяки пожертвам також вдалося відкрити Центр лікування болю у Лікарні Святого Луки.

Перший такий центр у Першому медоб’єднанні Львова запрацював на базі Лікарні Святого Пантелеймона. Його розвиток, зокрема, був пов’язаний із потребою допомагати важкопораненим військовослужбовцям, для яких біль може ставати перешкодою до відновлення.