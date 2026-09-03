Кожна українська область має особливості у ставленні до здоров'я. Якою б не була державна політика, все залежить від того, як її реалізують на місцях: чи використовують там парки здоров'я, чи є розвиток первинної медицини, чи підтримують здоровий спосіб життя і чи правильно організовано здорове харчування в школах.

Про це голова Національної служби з питань здоров'я Наталія Гусак повідомила на заході LB Talks спільно з компанією «Дарниця» на тему «Від чого помирає Україна?». Вона зазначила, що варто запрошувати до дискусії голів на місцях, а не звинувачувати в усьому міністра охорони здоров'я.

«Дуже зручно говорити про те, що в тому, скільки помирає українців, винен міністр охорони здоров'я – я зараз не утрирую, це соціологічне опитування», – зазначила вона.

Гусак закликала піднімати з громадами теми охорони здоров'я і залучати їх до дискусії.

«Повноважень стосовно, в тому числі, багатьох сфер, які дають більше життя і здоров'я в громадах, достатньо. А ось відчуття цієї відповідальності – її досить мало», – зазначила голова НСЗУ.