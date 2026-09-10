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Фонд Dignitas передав перші 23 мобільні командні пункти для екіпажів ППО, що збивають «шахеди»

Це перша партія із 500 запланованих, згідно з порахованими потребами екіпажів Повітряних сил

Фонд Dignitas передав перші 23 мобільні командні пункти для екіпажів ППО, що збивають «шахеди»
Передане майно
Фото: Dignitas

Благодійний фонд Dignitas передав підрозділам, які працюють проти «шахедів», перші 23 мобільні командні пункти – комплекти з переобладнаного буса й пікапа, що діють у зв'язці, повідомили у фонді. І зазначили, що в планах передати ще 500 таких пар, відповідно до потреби Повітряних сил.

У бусі розміщені робочі місця операторів, станції керування, автономне живлення, системи заряджання батарей і засоби зв'язку. Пікап забезпечує маневреність екіпажу на позиції й може працювати з різними типами сучасних перехоплювачів. Ключова перевага такого пункту – незалежність від інфраструктури: екіпаж може розгортатися там, де немає стабільного електропостачання чи зв'язку.

Фото: Dignitas

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«Ці комплекти мають усе необхідне обладнання для ефективного виконання задачнашого підрозділу – знищення ворожих протиповітряних цілей типу Shahed таГербера. Мобільні командні пункти допоможуть ефективно й непомітно займатипозиції, швидко розгортатися де і коли треба», – пояснив Олександр Іващук, заступниккомандира дивізіону перехоплювачів 1020 зенітного ракетно-артилерійського полку.

Перші комплекти розподілили між кількома підрозділами: один отримала група протидії БпЛА «Коти» з бригади «Хижак» Патрульної поліції, одинадцятьма користуватиметься 1020-й зенітний ракетно-артилерійський полк (передано дев'ять), ще одинадцять перерозподіляють, більшість із них має отримати 1021-й зенітний артилерійський полк.

Фото: Dignitas

За словами засновниці Dignitas Люби Шипович, торік аналітика інструкторів показала, що мобільні екіпажі працюють значно ефективніше саме через незалежність від джерел електроенергії.

Фото: Dignitas

Забезпечити 500 екіпажів бусами й пікапами фонд планує в межах проєкту «Антишахедний рубіж», запущеного спільно з Повітряними силами. Автомобілі й переобладнання забезпечив нідерландський фонд Protect Ukraine.

Паралельно фонд готує операторів дронів-перехоплювачів: станом на 1 вересня за 2025-2026 роки навчання пройшли 1442 особи.

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Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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