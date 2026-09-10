Троє мешканців Київщини постраждали через російські удари

На місцях працюють усі необхідні служби. Фахівці обстежують пошкоджені будинки та ліквідовують наслідки атаки.

Загалом на Київщині пошкоджено 32 об’єкти: 26 приватних будинків, 4 авто та 2 виробничо-складські приміщення.

За минулу добу внаслідок ворожих атак у Київській області постраждали троє людей. Найбільше пошкоджень зафіксовано у Фастівському та Бучанському районах.

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Найбільше пошкоджень зафіксовано у Фастівському та Бучанському районах.

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