Троє мешканців Київщини постраждали через російські удари

За минулу добу внаслідок ворожих атак у Київській області постраждали троє людей. Найбільше пошкоджень зафіксовано у Фастівському та Бучанському районах.
Як написав начальник ОВА Тимур Ткаченко, ворог продовжує атакувати область ударними дронами.
Загалом на Київщині пошкоджено 32 об’єкти: 26 приватних будинків, 4 авто та 2 виробничо-складські приміщення.
На місцях працюють усі необхідні служби. Фахівці обстежують пошкоджені будинки та ліквідовують наслідки атаки.
- Перед цим росіяни атакували шість районів Київщини. Загинули двоє людей.