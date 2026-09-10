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Троє мешканців Київщини постраждали через російські удари

Найбільше пошкоджень зафіксовано у Фастівському та Бучанському районах.

Троє мешканців Київщини постраждали через російські удари
Наслідки атаки, ілюстративне фото
Фото: ДСНС

За минулу добу внаслідок ворожих атак у Київській області постраждали троє людей.  Найбільше пошкоджень зафіксовано у Фастівському та Бучанському районах.

Як написав начальник ОВА Тимур Ткаченко, ворог продовжує атакувати область ударними дронами.

Загалом на Київщині пошкоджено 32 об’єкти: 26 приватних будинків, 4 авто та 2 виробничо-складські приміщення.

На місцях працюють усі необхідні служби. Фахівці обстежують пошкоджені будинки та ліквідовують наслідки атаки.

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