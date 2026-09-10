Президент США Дональд Трамп повідомив журналістам, що його розмова з російським диктатором Путіним була "чудовою", і той хоче укласти угоду про завершення війни з Україною.

Як пише Clash Report, Трамп додав, що "якщо Зеленський також хоче укласти угоду, це буде дуже добре". Він також назвав українського Президента та російського правителя "двома людьми, які втомлені від боротьби".

Твердження про те, що Путін нібито готовий завершити війну, традиційне для Трампа після спілкування з Кремлем. Однак воно ніколи не завершувалося реальним прогресом у переговорах та новою більш реалістичною позицією російської сторони, ніж ультиматуми та заклики до капітуляції України.