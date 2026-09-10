Близько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
ЕксклюзивБлизько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
Росіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 30 постраждалих (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 30 постраждалих (оновлено)
Понад 550 тисяч українців пройшли «Скринінг 40+», понад чверть із них почали лікування, — Ляшко
ЕксклюзивПонад 550 тисяч українців пройшли «Скринінг 40+», понад чверть із них почали лікування, — Ляшко
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Смертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
ФотоСмертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
Колишній мер Нью-Йорка Руді Джуліані вимагає не допустити Зорана Мамдані до заходів у річницю терактів 11 вересня
Колишній мер Нью-Йорка Руді Джуліані вимагає не допустити Зорана Мамдані до заходів у річницю терактів 11 вересня
«150 заявок на програму з Fire Point і ніхто не пройшов». Президентка КАІ про вступну кампанію, співпрацю з бізнесом та вплив ШІ
«150 заявок на програму з Fire Point і ніхто не пройшов». Президентка КАІ про вступну кампанію, співпрацю з бізнесом та вплив ШІ
Директор НАБУ: окремі особи намагаються політизувати бюро, щоб уникнути слідства. Але не вийде
ЕксклюзивДиректор НАБУ: окремі особи намагаються політизувати бюро, щоб уникнути слідства. Але не вийде
ГоловнаСуспільствоВійна

Трамп знову стверджує, що після "чудової" розмови Путін хоче завершити війну

Жодна попередня подібна заява не завершувалась прогресом у переговорах.

Трамп знову стверджує, що після "чудової" розмови Путін хоче завершити війну
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп повідомив журналістам, що його розмова з російським диктатором Путіним була "чудовою", і той хоче укласти угоду про завершення війни з Україною.

Як пише Clash Report, Трамп додав, що "якщо Зеленський також хоче укласти угоду, це буде дуже добре". Він також назвав українського Президента та російського правителя "двома людьми, які втомлені від боротьби".

Твердження про те, що Путін нібито готовий завершити війну, традиційне для Трампа після спілкування з Кремлем. Однак воно ніколи не завершувалося реальним прогресом у переговорах та новою більш реалістичною позицією російської сторони, ніж ультиматуми та заклики до капітуляції України. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies