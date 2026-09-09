Гідрометцентр: в четвер в деяких регіонах України дощі, місцями грози та пориви вітру

В четвер, 10 вересня, в Україні здебільшого без опадів, лише в західних, Житомирській та Вінницькій областях вдень короткочасні дощі, місцями грози та пориви 15-20 м/с.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря вночі 11-16°, у східних областях 5-10°; вдень 24-29°, у західних областях 18-23°.
На Київщині та в Києві без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура по області вночі 11-16°, вдень 24-29°; у Києві вночі близько 15°, вдень 25-27°.