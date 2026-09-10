Сили оборони знищили вчора понад 1500 окупантів, 5 засобів ППО і гелікоптер

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1520 солдатів, танк, 15 бойових броньованих машин, 69 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 5 засобів ППО, гелікоптер та 16 НРК.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.09.26 склали:
- особового складу – близько 1 502 390 (+1 520) осіб
- танків – 12 339 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 25 305 (+15) од.
- артилерійських систем – 49 452 (+69) од.
- РСЗВ – 2 107 (+2) од.
- засоби ППО – 1 618 (+5) од.
- літаків – 441 (+0) од.
- гелікоптерів – 356 (+1) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 2 550 (+16) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 508 205 (+2 017) од.
- крилаті ракети – 5 103 (+0) од.
- кораблі / катери – 35 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 146 621 (+613) од.
- спеціальна техніка – 4 650 (+0) од.
Дані уточнюються.