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Сили оборони знищили вчора понад 1500 окупантів, 5 засобів ППО і гелікоптер

Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 502 390 солдатів. 

Сили оборони знищили вчора понад 1500 окупантів, 5 засобів ППО і гелікоптер
Війна в Україні
Фото: Генштаб

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1520 солдатів, танк, 15 бойових броньованих машин, 69 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 5 засобів ППО, гелікоптер та 16 НРК.

Про це повідомив Генштаб

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.09.26 склали:

  • особового складу – близько 1 502 390 (+1 520) осіб 
  • танків – 12 339 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 25 305 (+15) од.
  • артилерійських систем – 49 452 (+69) од.
  • РСЗВ – 2 107 (+2) од.
  • засоби ППО – 1 618 (+5) од.
  • літаків – 441 (+0) од.
  • гелікоптерів – 356 (+1) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 550 (+16) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 508 205 (+2 017) од.
  • крилаті ракети – 5 103 (+0) од.
  • кораблі / катери – 35 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 146 621 (+613) од.
  • спеціальна техніка – 4 650 (+0) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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