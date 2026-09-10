У Голосіївському районі Києва виникла пожежа через російський удар

У Голосіївському районі Києва через удар Росії виникла пожежа. Інформації про постраждалих не надходило.
Про це повідомили у ДСНС вранці 10 вересня.
« Голосіївському районі через російський удар виникла пожежа у двоповерховій нежитловій будівлі», – розповіли там.
Вогнеборці ліквідували загоряння. Інформації щодо постраждалих не надходило.
Рятувальники закликають людей у зв’язку з постійними російськими обстрілами уважно слідкувати за зміною безпекової ситуації та вчасно реагувати на сигнал «Повітряна тривога».
- Вчора у Києві РФ вбила одну людину і поранила 17.