У Голосіївському районі Києва виникла пожежа через російський удар

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У Голосіївському районі Києва через удар Росії виникла пожежа. Інформації про постраждалих не надходило.

Про це повідомили у ДСНС вранці 10 вересня.

« Голосіївському районі через російський удар виникла пожежа у двоповерховій нежитловій будівлі», – розповіли там.

Вогнеборці ліквідували загоряння. Інформації щодо постраждалих не надходило.

Фото: ДСНС Наслідки атаки у Києві

Рятувальники закликають людей у зв’язку з постійними російськими обстрілами уважно слідкувати за зміною безпекової ситуації та вчасно реагувати на сигнал «Повітряна тривога».