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У Голосіївському районі Києва виникла пожежа через російський удар

Інформації щодо постраждалих не надходило.

У Голосіївському районі Києва виникла пожежа через російський удар
Наслідки російської атаки у Києві
Фото: ДСНС

У Голосіївському районі Києва через удар Росії виникла пожежа. Інформації про постраждалих не надходило.

Про це повідомили у ДСНС вранці 10 вересня. 

« Голосіївському районі через російський удар виникла пожежа у двоповерховій нежитловій будівлі», – розповіли там.

Вогнеборці ліквідували загоряння. Інформації щодо постраждалих не надходило.

Наслідки атаки у Києві
Фото: ДСНС
Наслідки атаки у Києві

Рятувальники закликають людей у зв’язку з постійними російськими обстрілами уважно слідкувати за зміною безпекової ситуації та вчасно реагувати на сигнал «Повітряна тривога».

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