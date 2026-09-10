На Київщині від російських ударів загинула людина, є постраждалі (оновлено)

Найбільше пошкоджень зафіксовано у Фастівському та Бучанському районах.

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За минулу добу внаслідок ворожих атак у Київській області постраждали троє людей. Найбільше пошкоджень зафіксовано у Фастівському та Бучанському районах. Унаслідок ранкової ворожої атаки на Київщину загинула одна людина. Ще двоє жителів області отримали поранення.

Як написав начальник ОВА Тимур Ткаченко, ворог продовжує атакувати область ударними дронами.

Загалом на Київщині пошкоджено 32 об’єкти: 26 приватних будинків, 4 авто та 2 виробничо-складські приміщення.

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Оновлення. У Бучанському районі пошкоджені приватні будинки, виникла пожежа на відкритій території.

У Фастівському районі уламками пошкоджено будівлю ветеринарної клініки та приватний будинок. Жінка отримала осколкове поранення. Медичну допомогу їй надали на місці.

За попередньою інформацією в Обухівському районі внаслідок атаки загинула людина, ще одна - травмована. Також виникла пожежа складського приміщення.

На місцях працюють усі необхідні служби. Фахівці обстежують пошкоджені будинки та ліквідовують наслідки атаки.