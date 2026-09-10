Зеленський прибув до Канади: говоритиме про посилення ППО та підготовку України до зими

Разом з президентом до Канади прилетіла перша леді Олена Зеленська.

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Президент України Володимир Зеленський повідомив про прибуття до Канади. Під час візиту він планує зустріhttps://lb.ua/tag/17437_olena_zelenskaтися з прем’єр-міністром Канади Марком Карні.

Про це глава держави написав в соцмережах.

Однією з головних тем переговорів стане підтримка України у захисті неба та підготовка до зимового періоду. Зеленський зазначив, що сторони також обговорять посилення стійкості України, підтримку населення та забезпечення необхідних можливостей для захисту.

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За словами президента, під час візиту заплановані важливі зустрічі та домовленості, які мають визначити подальшу співпрацю між Україною і Канадою та закріпити стратегічний рівень двосторонніх відносин на роки вперед.

"Канада була і залишається одним із наших найближчих партнерів. Ми цінуємо всю підтримку Канадського народу та рішення, які допомагають Україні вистояти й захищати наших людей", – зазначив Зеленський.

Окрему програму в Канаді матиме перша леді Олена Зеленська. Вона зустрінеться з меценатами, які підтримують Україну, а також відвідає канадські заклади – аналоги українських Шкіл Супергероїв.