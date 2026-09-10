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Росіяни вдарили по підприємству "Олейна" в центрі Дніпра (оновлено)

"Олейна" належить американській корпорації.

Росіяни вдарили по підприємству "Олейна" в центрі Дніпра (оновлено)
Наслідки обстрілу Дніпра
Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські військові під час останнього обстрілу Дніпра влучили у підприємство "Олейна" в центральній частині міста. Про це в Telegram повідомив мер Борис Філатов.

За його словами, підприємство вже неодноразово ставало ціллю російських ударів. Філатов зазначив, що "Олейна" належить американській корпорації Bunge

Також нещодавно підприємство особисто відвідував американський сенатор Річард Блюменталь.Філатов наголосив, що російська атака фактично була спрямована по об’єкту американської власності в центрі Дніпра.

Сибіга: Це системна кампанія РФ проти американського бізнесу

Як повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, внаслідок атаки загинули щонайменше двоє людей, підприємство зазнало серйозних пошкоджень.

За його словами, атака є частиною системної кампанії Росії проти американського бізнесу та економічних інтересів США. Сибіга зазначив, що лише кілька тижнів тому російські війська атакували іншу компанію з американським капіталом у Сумській області.

"Такі удари підкреслюють нагальну необхідність посилення української протиповітряної оборони та збільшення тиску на російський режим, щоб змусити його припинити війну та перейти до змістовної дипломатії", – наголосив глава МЗС.

Що відомо про останній удар по Дніпру?

  • Росія вранці 10 вересня кілька разів атакував підприємство харчової промисловості в Дніпрі. Під час першої атаки минулося без постраждалих.
  • Про другу атаку в ОВА повідомили близько 11:30. За попередньою інформацією, загинули двоє людей. Ще п'ятеро поранені. Ворог вдарив у те саме місце.
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