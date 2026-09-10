​Під обстріли Росії потрапила Одеса

10 вересня російські окупанти вдарили по Одесі.
Про це повідомив керівник міської військової адміністрації Сергій Лисак.
За його словами, постраждала інфраструктура.
«Інформація про постраждалих не надходила. Деталі зʼясовуємо», - додав Лисак.
Ворог атакував інфраструктуру.
10 вересня російські окупанти вдарили по Одесі.
Про це повідомив керівник міської військової адміністрації Сергій Лисак.
За його словами, постраждала інфраструктура.
«Інформація про постраждалих не надходила. Деталі зʼясовуємо», - додав Лисак.