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ГоловнаСуспільствоВійна

​Під обстріли Росії потрапила Одеса

Ворог атакував інфраструктуру.

​Під обстріли Росії потрапила Одеса
Одеса, наслідки атаки Росії, фото ілюстративне
Фото: Одеська ОДА

10 вересня російські окупанти вдарили по Одесі.

Про це повідомив керівник міської військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, постраждала інфраструктура. 

«Інформація про постраждалих не надходила. Деталі зʼясовуємо», - додав Лисак.

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