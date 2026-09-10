​Під обстріли Росії потрапила Одеса

«Інформація про постраждалих не надходила. Деталі зʼясовуємо», - додав Лисак.

За його словами, постраждала інфраструктура.

Про це повідомив керівник міської військової адміністрації Сергій Лиса к.

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