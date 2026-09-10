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В ЦПД спростували заяву російських спецслужб про нібито підготовку Україною теракту проти дипломатів Британії

За версією росіян, Україна хоче втягнути Лондон у прямий конфлікт з РФ.

В ЦПД спростували заяву російських спецслужб про нібито підготовку Україною теракту проти дипломатів Британії
Фото: "ЦПД"/Telegram

Російська пропаганда поширює заяву ФСБ про нібито «підготовку Україною теракту» проти посла й інших дипломатів Великої Британії в Москві.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

В російській спецслужбі заявили про затримання співробітника охорони посольства, який нібито за вказівкою українських служб збирав дані про систему безпеки установи. За версією росіян, Україна хоче втягнути Лондон у прямий конфлікт з РФ. 

"Насправді це черговий інформаційний вкид російських спецслужб, мета якого — заздалегідь створити собі «алібі» на тлі можливих власних провокацій", - зазначили в ЦПД.

За їх даними, Росія намагається заздалегідь перекласти відповідальність за диверсії або інші дії, спрямовані на ескалацію, які може готувати сама проти Великої Британії та її представників.

Раніше росіяни вже розкручували фейки про «український слід» в інциденті з дроном поблизу українського літака в аеропорту Лейпцига.

  • ЦПД: Росія далі “легітимізує” псевдовибори на ТОТ України – запросили “журналістів” з Італії. Жодна незалежна міжнародна організація до спостереження за виборчим процесом у Росії не запрошена
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