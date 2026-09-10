У Британії голові служби авіаконтролю дали тиждень на пояснення причин збою зі скасуванням 2 тисяч рейсів

Міністерка транспорту не вірить, що проблеми не можна було уникнути.

Очільниця британського міністерства транспорту Хайді Александер зобов'язала голову компанії Nats, яка займається контролем авіаційного руху, упродовж тижня пояснити, чому стався технічний збій, що призвів до скасування та затримки тисяч рейсів.

Як пише The Guardian, Мартін Рольф отримав запевнення, що уряд не ставить під сумнів його компетентність на тлі вимоги від авіакомпаній-лоукостерів щодо звільнення посадовця. Проте Рольф змушений під тиском у стислі терміни знайти причину негараздів у системі, які зачепили сотні тисяч пасажирів.

У міністерстві відкинули версію про кібератаку, пославшись на попередні результати перевірки. Водночас Александер заявила, що не вважає інцидент "таким, якого не можна було уникнути".

Попри це, пасажири, які не змогли у вівторок вилетіли з британських аеропортів або чекали на свої літаки годинами через затримки, навряд можуть розраховувати на компенсацію. У Службі цивільної авіації Британії диспетчерський збій вважають форс-мажором.