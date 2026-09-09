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Британця звинувачують у зв'язках з російською розвідкою

Його підозрюють в підготовці акту диверсії, після ймовірного контакту з військовою розвідкою Росії.

Британця звинувачують у зв'язках з російською розвідкою
Фото: nottinghampost.com

Британця звинуватили у сприянні іноземній розвідці та підготовці акту диверсії після ймовірного контакту з групою, пов’язаною з російською військовою розвідкою.

Про це пише Reuters.

Королівська прокуратура заявила, що 31-річний Джошуа Кеммідж нібито спілкувався та отримував інструкції від представника Добровольчого корпусу ГРУ, який контролюється російською військовою розвідкою ГРУ.

Поліція повідомила, що Кеммідж був заарештований 4 вересня співробітниками контртерористичного відділу. Суд має відбутися 10 вересня.

Міністр безпеки Ден Джарвіс заявив, що Велика Британія вживе «всіх необхідних заходів» для захисту від російських загроз. «Будь-хто, хто намагатиметься підірвати нашу безпеку, відчує всю силу закону», – заявив він.

  • Королівський військово-морський флот Великої Британії провів триденну операцію зі спостереження за російськими військовими кораблями та підсанкційними вантажними суднами у британських водах.
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