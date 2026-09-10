Малійські терористи атакували сили російського "Африканського корпусу"

Малійське терористичне угруповання JNIM влаштувало засідку на сили російського «Африканського корпусу» та військових хунти Малі.

Про це пише Мілітарний.

Зазначається, що внаслідок атаки загинули 13 російських та малійських військових. У JNIM заявили, що їм вдалося захопити 14 мотоциклів, два кулемети ПКМ, шість автоматів Калашникова, шість гранат і боєприпаси.

Серед захопленого майна також був дрон виробництва DJI. Окремо зазначається, що серед автоматів є кілька відносно нових АК-12 зразка 2023 року, які, за наявною інформацією, були захоплені вперше.