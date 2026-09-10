Близько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
ЕксклюзивБлизько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
Росіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 30 постраждалих (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 30 постраждалих (оновлено)
Понад 550 тисяч українців пройшли «Скринінг 40+», понад чверть із них почали лікування, — Ляшко
ЕксклюзивПонад 550 тисяч українців пройшли «Скринінг 40+», понад чверть із них почали лікування, — Ляшко
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Смертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
ФотоСмертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
Колишній мер Нью-Йорка Руді Джуліані вимагає не допустити Зорана Мамдані до заходів у річницю терактів 11 вересня
Колишній мер Нью-Йорка Руді Джуліані вимагає не допустити Зорана Мамдані до заходів у річницю терактів 11 вересня
«150 заявок на програму з Fire Point і ніхто не пройшов». Президентка КАІ про вступну кампанію, співпрацю з бізнесом та вплив ШІ
«150 заявок на програму з Fire Point і ніхто не пройшов». Президентка КАІ про вступну кампанію, співпрацю з бізнесом та вплив ШІ
Директор НАБУ: окремі особи намагаються політизувати бюро, щоб уникнути слідства. Але не вийде
ЕксклюзивДиректор НАБУ: окремі особи намагаються політизувати бюро, щоб уникнути слідства. Але не вийде
ГоловнаСвіт

Малійські терористи атакували сили російського "Африканського корпусу"

Внаслідок атаки загинули 13 російських та малійських військових.

Малійські терористи атакували сили російського "Африканського корпусу"
Бойовики JNIM у пустелях північного Малі
Фото: longwarjournal.org

Малійське терористичне угруповання JNIM влаштувало засідку на сили російського «Африканського корпусу» та військових хунти Малі.

Про це пише Мілітарний.

Зазначається, що внаслідок атаки загинули 13 російських та малійських військових. У JNIM заявили, що їм вдалося захопити 14 мотоциклів, два кулемети ПКМ, шість автоматів Калашникова, шість гранат і боєприпаси.

Серед захопленого майна також був дрон виробництва DJI. Окремо зазначається, що серед автоматів є кілька відносно нових АК-12 зразка 2023 року, які, за наявною інформацією, були захоплені вперше.

  • Росія збільшила військові поставки малійській хунті, після погіршення ситуації для ЗС Малі та «Африканського корпусу» РФ у центральних і північних районах країни, - СЗРУ. Потреба в підкріпленні виникла після серії атак повстанських угруповань, які у липні 2026 року завдали ударів по позиціях малійських і російських сил в Малі.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies