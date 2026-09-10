Трамп окреслив термін завершення війни проти Ірану

Президент США Дональд Трамп вперше конкретизував час завершення війни на Близькому Сході: замість звичного "скоро" глава держави заявив, що протистояння з Іраном закінчиться одразу після проміжних виборів до Конгресу у листопаді.

Як пише The Hill, Трамп переконаний, що іранці намагаються "втриматися до виборів", щоб вплинути на їхні результати і "отримати в Конгресі групу слабких людей, які залишать їх у спокої і дадуть можливість зробити ядерну зброю".

Республіканець також фактично підтвердив, що більше не намагатиметься підписати з Тегераном мирну угоду, бо нібито "там залишилося вже дуже мало країни" і "ми більше не потребуємо з ними переговорів".