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Трамп окреслив термін завершення війни проти Ірану

Виявляється, він прив'язаний до проміжних виборів у Конгрес.

Трамп окреслив термін завершення війни проти Ірану
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп вперше конкретизував час завершення війни на Близькому Сході: замість звичного "скоро" глава держави заявив, що протистояння з Іраном закінчиться одразу після проміжних виборів до Конгресу у листопаді.

Як пише The Hill, Трамп переконаний, що іранці намагаються "втриматися до виборів", щоб вплинути на їхні результати і "отримати в Конгресі групу слабких людей, які залишать їх у спокої і дадуть можливість зробити ядерну зброю".

Республіканець також фактично підтвердив, що більше не намагатиметься підписати з Тегераном мирну угоду, бо нібито "там залишилося вже дуже мало країни" і "ми більше не потребуємо з ними переговорів".

  • Цього тижня Республіканська партія проводить з'їзд у Далласі, присвячений виборам до Конгресу, на якому очікуються виступи віцепрезидента Джей Ді Венса та президента Дональда Трампа.  
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