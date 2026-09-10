Зеленський очікує на переговори з американською командою у Нью-Йорку наприкінці вересня

При цьому на серйозні перемовини з росіянами до виборів не розраховують, наголосив президент.

Володимир Зеленський наприкінці вересня очікує на зустріч із американським колегою Дональдом Трампом у Нью-Йорку і на перемовини щодо стану енергетики й експорту.

Про це Зеленський сказав на пресконференції з канадським прем’єром Марком Карні.

«У нас не буде сильних перемовин під час виборів у Росії, ми це розуміємо. Але вкінці вересня у нас буде нагода з американською командою у Нью-Йорку і протягом цього періоду мої радники, радники з питань національної безпеки – вони на зв’язку з американською командою», - сказав президент.

Зеленський висловив сподівання, що на перші результати вдасться вийти до кінця вересня.

«Всі партнери у світі піднімають питання зерна, сільськогосподарської продукції, яку Росія почала блокувати у Чорному морі», - наголосив глава держави.