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Зеленський очікує на переговори з американською командою у Нью-Йорку наприкінці вересня

При цьому на серйозні перемовини з росіянами до виборів не розраховують, наголосив президент.

Зеленський очікує на переговори з американською командою у Нью-Йорку наприкінці вересня
Президент Володимир Зеленський
Фото: Telegram Володимира Зеленського

Володимир Зеленський наприкінці вересня очікує на зустріч із американським колегою Дональдом Трампом у Нью-Йорку і на перемовини щодо стану енергетики й експорту.

Про це Зеленський сказав на пресконференції з канадським прем’єром Марком Карні.

«У нас не буде сильних перемовин під час виборів у Росії, ми це розуміємо. Але вкінці вересня у нас буде нагода з американською командою у Нью-Йорку і протягом цього періоду мої радники, радники з питань національної безпеки – вони на зв’язку з американською командою», - сказав президент.

Зеленський висловив сподівання, що на перші результати вдасться вийти до кінця вересня.

«Всі партнери у світі піднімають питання зерна, сільськогосподарської продукції, яку Росія почала блокувати у Чорному морі», - наголосив глава держави.

  • Нещодавно американська делегація прилітала до Москви, а тоді до Києва щодо врегулювання війни. 
  • Стів Віткофф і Джаред Кушнер висловили оптимізм щодо відновлення тристоронніх переговорів, хоча медіа писали, що американці не привезли нових ідей, а Путін не продемонстрував готовності відступати.
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