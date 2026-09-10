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Генштаб: 173 бойових зіткнення відбулося на фронті від початку доби

Найгарячіше на Покровському напрямку, там відбили 28 ворожих атак.

Генштаб: 173 бойових зіткнення відбулося на фронті від початку доби
ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Від початку доби 10 вересня на фронті відбулося 173 бойових зіткнень.

Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, ворог завдав 76 авіаційних ударів, скинув 246 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6206 дронів-камікадзе та здійснив 2104 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках Сили оборони відбили дві атаки противника.

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Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших в напряму Ізбицького, Іванівки та в районі Чугунівки, Захарівки; ще одне боєзіткнення триває дотепер.

На Куп’нському напрямку Сили оборони відбили два штурми противника в районах Ківшарівки та Глушківки, одне боєзіткнення триває.

На Лиманському напрямку наші оборонці успішно відбили сім спроб загарбників просунутися в напрямку Ольгівки, Лиману та у районах населених пунктів Ставки, Дробишеве, Діброва.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили один ворожий штурм поблизу Озерного та Кривої Луки; ще одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили вісім ворожих штурмів поблизу Костянтинівки, Іллінівки, Довгої Балки, Торецького, Вільного та в напрямку Миколайпілля, Кучерового Яру.

Усього 28 атак відбито на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Дорожнє, Білицьке, Шевченко, Новоолександрівки, Удачного, Молодецького, Муравки та в напрямку Ганнівки, Світлого, Добропілля, Матяшевого, Сергіївки. Одна ворожа атака триває.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 48 окупантів та 222 — поранено; знищено чотири одиниці автомобільної, дві артилерійські системи, три одиниці спеціальної техніки, три пункти управління безпілотними літальними апаратами, 67 укриттів та три склади боєприпасів ворога. Пошкоджено чотири одиниці автомобільної техніки, 10 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, три пункти управління безпілотних літальних апаратів та 117 укриттів противника. Знищено або подавлено 340 безпілотних літальних апаратів різних типів.

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На Олександрівському напрямку одну атаку окупантів відбили наші захисники напрямку Березового та Калинівського, ще одна атака триває.

Сім атак окупантів зафіксовано на Гуляйпільському напрямку в напряму Різдвянки, Воздвижівки та в районах населених пунктів Цвіткове, Гуляйпільське.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили два штурми противника в районі Малої Токмачки та в напрямку Новояковлівки.

Минулося без штурмових дій противника на Придніпровському напрямку.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

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