Росія вбила одну людину та поранила 29 у Донецькій області

Росія минулої доби вбила і поранила мешканців Донецької області.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Армія окупантів вбила мешканця Краматорська.
Окрім того, 29 людей дістали поранення: 22 у Краматорську, по 2 у Слов’янську, Біленькому, Спасько-Михайлівці та одна людина поранена у Малотаранівці.
Раніше стало відомо, що ворог вдарив по Краматорську шість авіабомбами "ФАБ-250" з УМПК, серед потерпілих є немовля.
- З початку вторгнення росіяни вбили у регіоні 4292 осіб і поранили 10417. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.