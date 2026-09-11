Росія вбила одну людину та поранила 29 у Донецькій області

З початку вторгнення росіяни вбили у регіоні 4292 осіб.

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Росія минулої доби вбила і поранила мешканців Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Армія окупантів вбила мешканця Краматорська.

Окрім того, 29 людей дістали поранення: 22 у Краматорську, по 2 у Слов’янську, Біленькому, Спасько-Михайлівці та одна людина поранена у Малотаранівці.

Раніше стало відомо, що ворог вдарив по Краматорську шість авіабомбами "ФАБ-250" з УМПК, серед потерпілих є немовля.