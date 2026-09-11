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Мінкульт затвердив правила проведення масових заходів під час жовтого рівня повітряної загрози

Такі заходи можуть проводитися, якщо забезпечений доступ до укриття для всіх відвідувачів та учасників події.

Мінкульт затвердив правила проведення масових заходів під час жовтого рівня повітряної загрози

Міністерство культури України затвердило рекомендації щодо організації та проведення масових культурних і розважальних заходів у разі встановлення жовтого рівня повітряної загрози.

Про це повідомили в Міністерстві культури України.

За новими правилами, при жовтому рівні загрози організатор може ухвалити рішення про початок чи продовження заходу, якщо забезпечений доступ до укриття для всіх відвідувачів, учасників і персоналу.

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До початку заходу організаторам рекомендується визначити укриття та зручні маршрути до нього, перевірити місткість, забезпечити вільний доступ до евакуаційних виходів, призначити відповідальних за моніторинг безпекової ситуації та інформування людей.

Кількість відвідувачів має визначатися з урахуванням можливості розмістити в укритті також персонал, виконавців та інших учасників заходу.

Перед початком заходу відвідувачів мають поінформувати, де розташоване найближче укриття, як до нього пройти та як діяти у разі встановлення жовтого або червоного рівня загрози. Цю інформацію організатори мають також розміщувати на сайтах, у соціальних мережах і месенджерах, на квитках, інформаційних стендах, екранах та за допомогою QR-кодів.

У разі встановлення червоного рівня загрози до початку події захід не розпочинається. Якщо червоний рівень встановлено вже під час заходу, організатор припиняє його проведення, інформує людей про найближче укриття та забезпечує організований перехід до нього.

Щодо концертів, фестивалів, виставок, ярмарків та інших масових подій на відкритих територіях: якщо забезпечити швидкий доступ усіх учасників до укриття неможливо, проводити такий захід на відкритій території під час жовтого рівня загрози не рекомендується.

"Рекомендації не скасовують вимог законодавства у сфері цивільного захисту та рішень військового командування, військових адміністрацій, органів державної влади й місцевого самоврядування, ухвалених з урахуванням безпекової ситуації на відповідній території", - зазначили в Мінкульті.

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