Вночі ППО знешкодила 138 із 161 запущеного російського дрона

Влучання зафіксували на 19 локаціях, у ще трьох місцях впали уламки.

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У ніч на 11 вересня, починаючи із 18:00 минулого дня, Росія запустила по Україні 161 дрон. ППО знешкодила 138 із них. Влучання зафіксували на 19 локаціях, у ще трьох місцях впали уламки.

Про це повідомили у Повітряних силах.

«У ніч на 11 вересня (з 18:00 10 вересня) противник атакував S8000 "Бандероль" (із Білгородської обл. рф) та 161 ударним БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ - рф, ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим», – розповіли там.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряна оборона збила та подавила 138 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

Фото: Повітряні сили

Станом на ранок атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА.