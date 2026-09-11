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На Сумщині двоє людей загинули, ще шістнадцять поранені через обстріли

Серед постраждалих є діти. 

На Сумщині двоє людей загинули, ще шістнадцять поранені через обстріли
наслідки російської атаки на Сумщині
Фото: Нацполіція

Упродовж минулої доби російська армія вбила двох мешканців Сумщини і ще шістнадцятьох поранила. Серед постраждалих є четверо дітей. 

Про це повідомили у обласній поліції

У Сумській громаді унаслідок атаки КАБами поранені 12 мирних жителів: четверо дітей (дівчата віком 17 та 8 років, хлопці віком 14 та 8 років), чоловіки віком 64, 69, 53 роки, жінки віком 54, 72, 58, 44, 47 років. Внаслідок влучання БпЛА травмовано 44-річну жінку.

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До медичного закладу звернувся 35-річний чоловік, який був травмований 8 вересня внаслідок атаки ворожого БпЛА у Сумській громаді.

 

У Шосткинській громаді внаслідок влучання ворожого безпілотника загинув 49-річний чоловік, поранення отримала 47-річна жінка.

У лікарні померла 78-річна жінка, яка отримала поранення 8 вересня внаслідок влучання ворожих безпілотників у потяг у Сумському районі.

 

У Глухівській громаді до медичного закладу звернувся 41-річний чоловік, який отримав поранення 9 вересня внаслідок влучання ворожого дрону.

Наслідки російської атаки на Сумщині
Фото: Нацполіція
Наслідки російської атаки на Сумщині

За кожним із фактів слідчі поліції розпочали кримінальні провадження за ст. 438 ККУ.

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