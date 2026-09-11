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Через російську агресію девʼятеро мешканців Херсонщини отримали травми

Росіяни атакували 43 населені пункти області. 

Через російську агресію девʼятеро мешканців Херсонщини отримали травми
Наслідки російського обстрілу, ілюстративне фото
Фото: Херсонська ОВА

Упродовж минулої доби російська армія атакувала 43 населені пункти Херсонщини. Поранені девʼятеро людей. 

Про це написав начальник ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Зеленівка, Зимівник, Придніпровське, Приозерне, Садове, Сонячне, Степанівка, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Дар'ївка, Вітрове, Зарічне, Інгулець, Інгулівка, Лиманець, Микільське, Понятівка, Федорівка, Чайчине, Ясна Поляна, Білозерка, Новодмитрівка, Берислав, Раківка, Тараса Шевченка, Урожайне, Борозенське, Кучерське, Велика Олександрівка, Саблуківка, Нововоронцовка, Нововоскресенське, Золота Балка, Михайлівка, Петропавлівка, Новорайськ, Костирка, Степне, Тягинка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили  багатоповерхівку та 6 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлю, фермерське господарство, зерновоз, мотоцикл та приватні автомобілі.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 5 людей. 

«Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951», – написав Прокудін. 

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